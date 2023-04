C’est annoncé, le PSG tient sa chance pour ce pote de Mbappé

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani a vu sa cote grimper depuis le Mondial et aurait été approché par le PSG. En parallèle, le Bayern Munich se préparerait, mais n’a pas encore dégainé d’après la direction de l’Eintracht Francfort.

Afin de satisfaire Kylian Mbappé, le PSG préparerait en coulisse le recrutement d’un attaquant. Plusieurs pistes semblent être activées dont celles menant à Victor Osimhen et Harry Kane. Cependant, le comité de direction du PSG se serait également penché sur le dossier Randal Kolo Muani.

Le Bayern n’aurait pas encore bougé pour Kolo Muani

Selon RMC Sport, l es premiers contacts auraient été établis entre le PSG et le clan Kolo Muani pour un éventuel transfert à Paris. L’attaquant de l’équipe de France fait les beaux jours de l’Eintracht Francfort qui aurait à coeur de le conserver au moins une saison supplémentaire selon la presse allemande. En parallèle, le Bayern Munich serait une grosse menace pour le PSG.

«Je peux dire que le Bayern n'est pas le seul club à l’envisager»