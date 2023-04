OM : «Un joueur de classe internationale», il s’enflamme pour cette star

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a rapidement mis tout le monde d’accord à l’OM. Grâce à ses performances et son attitude irréprochable, l’attaquant de 34 ans fait l’unanimité à Marseille. Pour Vitorino Hilton, ancien défenseur marseillais de 2008 à 2011, le Chilien est le joueur olympien qui l’impressionne le plus cette saison.

Bien qu’il n’ait pas marqué dimanche, lors du déplacement de l’OM sur la pelouse de l’OL (1-2), Alexis Sanchez a une nouvelle fois impressionné. Si certains doutaient lors de son arrivée l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, l’attaquant âgé de 34 ans a rapidement balayé ces doutes. Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues cette saison, Alexis Sanchez est également irréprochable dans son attitude et son envie sur le terrain.

« C’est un joueur de classe internationale et un exemple pour ses coéquipiers »

Pour Vitorino Hilton, ancien défenseur de l’OM (2008-11), il est le joueur marseillais qui l’impressionne le plus cette saison : « (Alexis) Sanchez, par rapport à son expérience. Quand il est arrivé à Marseille, tout le monde se demandait ce qu’il venait faire. Mais on voit tout ce qu’il donne sur le terrain, il ne se pose pas de questions, il se donne à fond. C’est un joueur de classe internationale et un exemple pour ses coéquipiers. Il l’a montré contre Lyon. Quand tu vois un joueur comme lui courir partout, tu es obligé de faire pareil. C’est vraiment celui que je sors de cette équipe », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à La Provence .

