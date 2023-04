L’OM et le RC Lens plombés par le PSG, il enrage

Hugo Chirossel

Si l’OM et le RC Lens sont actuellement à la lutte pour la deuxième place du championnat, les deux clubs auraient pu espérer concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. Mais comme les Olympiens avant eux, les Sang et Or se sont inclinés face aux Parisiens lors de la phase retour, mettant fin à leurs espoirs. Ce que regrette Vitorino Hilton.

Alors qu’un seul point d’écart les sépare au classement de la Ligue 1, la rencontre entre le RC Lens et l’OM le 6 mai prochain risque d’être décisive. Les Sang et Or , qui comptent une longueur de retard, recevront les Marseillais à Bollaert et auront ainsi l’opportunité de reprendre leur place de dauphin du PSG.

«La confrontation entre les deux sera comme une finale»

Cependant, il y a encore peu de temps, le RC Lens et l’OM pouvaient espérer se mêler à la lutte pour le titre de champion de France avec le club de la capitale. Mais les deux formations se sont inclinées contre le PSG lors de la phase retour, ce qui a mis un frein à leurs espoirs. Ce que regrette Vitorino Hilton, passé par le RC Lens (2004-08) et l’OM (2008-11). Le Brésilien estime que ses deux anciens clubs avaient un gros coup à jouer cette saison.

«Dommage qu’elles aient raté le coche contre le PSG»