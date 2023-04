«C’est un grand joueur» : L’OM a frappé très fort sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé l’été dernier à l’OM, Alexis Sanchez n’a pas mis longtemps à s’imposer comme le leader technique de son équipe. Meilleur buteur du club olympien, Sanchez est toujours aussi clinquant, même à 34 ans. Diego Forlan, l’ancien buteur uruguayen, a été très élogieux envers l’international chilien.

Jorge Sampaoli en avait rêvé, Pablo Longoria l’a finalement fait venir une fois le technicien argentin parti. L’été dernier, Alexis Sanchez s’est engagé avec l’OM. Un coup énorme de la part du club olympien qui n’a pas mis longtemps à prendre conscience du niveau de professionnalisme de l’international chilien. Meilleur buteur de l’OM cette saison, Alexis Sanchez dépanne au poste d’attaquant de pointe depuis le début de l’exercice, une première pour lui.

Prolongation en vue ?

Ce qui ne l’empêche pas d’être efficace. Vu les services rendus, l’OM voudra le prolonger cet été. Alexis Sanchez avait affirmé qu’il n’était pas contre une prolongation de contrat, mais pas à n’importe quelles conditions. Sanchez veut une qualification en Ligue des Champions mais surtout une équipe compétitive pour aller gagner des titres. L’OM sait ce qu’il lui reste à faire l’été prochain.

Fiasco pour l'OM, il lâche une annonce poignante https://t.co/sfKXlIFGWk pic.twitter.com/NdSHeUU48o — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

Forlan s’enflamme pour Sanchez