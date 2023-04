Le PSG a la pression pour Messi, un plan B est dévoilé

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG dans quelques mois, Lionel Messi fait l'objet de nombreuses rumeurs autour de son avenir. Personne ne sait s'il prolongera avec le club de la capitale ou non. Dans le même temps, le FC Barcelone se tiendrait à l'affût pour le retour du joueur de 35 ans.

L’avenir de Lionel Messi est pour le moment toujours indéterminé. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde 2022 n’a toujours pas prolongé. Pourtant, Luis Campos travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois maintenant et s’est toujours montré clair dans sa volonté de le conserver. Mais à l’heure actuelle, aucun accord n’a encore été trouvé. Toutefois, la porte ne serait pas fermée pour le club de la capitale, au contraire.

Messi donne sa priorité au PSG

Comme révélé par le journaliste Florent Torchut sur son compte Twitter , Lionel Messi aurait fait du PSG son premier choix pour son avenir. Il aurait cependant fixé quelques conditions, puisque l’Argentin porterait une grande attention sur le projet sportif qui lui sera proposé. Son salaire devrait être pris en considération par la suite. De ce fait, un échec dans les négociations n’est pas à exclure entre le PSG et Lionel Messi.

Le Barça est à l'affût, mais...