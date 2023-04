Messi - PSG : Un accord est proche, tout peut basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre en fin de saison, Lionel Messi pourrait faire son retour au FC Barcelone cet été. L’Argentin est nostalgique de sa vie en Catalogne tandis que le club culé ne cache pas son envie de rapatrier son ancien numéro 10. Les discussions seraient ainsi en cours entre les deux parties, et un accord ne serait pas loin de voir le jour.

Deux années au PSG et puis s’en va ? Arrivé à l’été 2021, Lionel Messi pourrait quitter la capitale au terme de son engagement, lui dont le bilan fait débat malgré des statistiques plus qu’honorables, avec 31 buts et 34 passes décisives en 70 rencontres sous le maillot rouge et bleu. Les discussions entre les deux parties concernant une prolongation sont à l’arrêt, et La Pulga n’a jamais semblé autant proche d’un départ.

Un accord serait proche

Une aubaine pour le FC Barcelone, qui ne cache pas en public sa volonté de mettre la main sur le septuple Ballon d’Or parti il y a deux ans. Selon 90min , il existe des contacts directs qui vont dans le bon sens entre les représentants de Lionel Messi et la direction catalane, au point qu’un accord serait sur le point d’être conclu.

Coup de théâtre pour Messi, le PSG va adorer https://t.co/vKUhmzit8V pic.twitter.com/320CgVxz7J — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Le Barça doit d’abord alléger sa masse salariale

Mais cela ne signifie pas pour autant que le retour de Lionel Messi du côté du Camp Nou est acté. Le FC Barcelone doit trouver un moyen de réduire sa masse salariale pour pouvoir se renforcer durant l’été, ce qui ne sera pas simple comme l’estime le club en interne. Affaire à suivre.