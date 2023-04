PSG : Le Qatar lance un immense projet, le pire est redouté

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face au refus de la ville de Paris de lui céder le Parc des Princes, le PSG va déposer ce jeudi un dossier pour mettre la main sur le Stade de France. Un changement d’enceinte très loin de faire l’unanimité, alors que certains supporters et anciens joueurs montent au créneau contre cette idée. C’est notamment le cas de l’ancien Parisien Jérôme Alonzo.

C’est ce 27 avril que le PSG va déposer un dossier pour acheter le Stade de France à partir de l’été 2025, dont le prix vacille autour de 600M€. Le club de la capitale répond ainsi aux appels d’offres lancés par l’État et entend mettre la pression sur la ville de Paris, qui refuse de céder le Parc des Princes aux dirigeants qataris. Le PSG souhaite obtenir une enceinte digne de son nouveau statut et étudie plusieurs options. Outre la rénovation du Parc, seulement en cas de rachat, ou le déménagement au Stade de France, la création d’un nouveau stade a également été imaginée. Cependant, ce projet fait débat auprès des suiveurs du club parisien, et Jérôme Alonzo fait partie des détracteurs.

« Le Stade de France est impersonnel, froid, sans âme »

Ancien portier du PSG, Jérôme Alonzo est lié de près au club de la capitale, son père étant à l’origine de la création du centre de formation parisien. C’est donc dès son plus jeune âge que le consultant de la chaîne L’Equipe a découvert le Parc des Princes, indissociable du PSG selon lui. « Le Parc est un patrimoine fantastique, même si je suis conscient du fait qu’il a un côté obsolète par rapport aux concurrents du PSG. Il doit s’améliorer, mais ne nous faisons pas croire qu’il faut aller au Stade de France pour aller mieux ! Le Stade de France, il n’y a pas un stade en Europe à la conception aussi antinomique pour un club résident. Il n’y a rien qui va. Il est impersonnel, froid, sans âme. C’est compliqué pour y aller et pour en revenir. Et il y a une piste d’athlétisme », explique-t-il dans une tribune publiée dans Le Monde.

« Aujourd’hui, c’est un autre PSG »