Calvaire pour Messi au PSG, il désigne les coupables

La rédaction

Alors que le PSG se dirige vers un 11ème titre de champion historique dans le football français, le mercato estival agite déjà les esprits parisiens. Si le probable départ de Lionel Messi en fin de saison pourrait apaiser certaines critiques de la gestion sportive parisienne, le compatriote de La Pulga, Nicolas Tagliafico, pense avoir compris d’où vient le problème Messi au PSG.

Depuis son arrivée historique au PSG à l’été 2021, Lionel Messi n’aura jamais été aussi proche d’un départ. Après deux années mitigées sous le maillot parisien lorsque l’on connaît ses capacités, le phénomène argentin se dirige vers le Barça. En effet, le septuple Ballon d’Or cristallise beaucoup la frustration des supporters parisiens, qui lui reprochent son attitude parfois nonchalante, lui qui ne salue jamais les supporters du PSG après les rencontres. Un mal-être compréhensible, d’autant que l’Argentin était arrivé à Paris en quittant la Catalogne à contrecœur, alors que le FC Barcelone était à la peine sur le plan financier.

« Plus il est heureux, mieux il joue » déclare ce compatriote à propos de Messi

Mais comment expliquer la différence entre le niveau de jeu affiché par Leo Messi sous les couleurs du PSG, et de celui sous le maillot de l’Albiceleste, avec qui il a remporté brillamment la Coupe du monde en décembre dernier ? Le défenseur gauche de l’OL et de la sélection argentine Nicolas Tagliafico a apporté un élément de réponse. « De l’extérieur, je ne peux pas y croire. Mais de l’intérieur, chaque situation est différente et spéciale. Comme Argentin, je n’aime pas ça. Plus il est heureux, mieux il joue » déclare ce dernier au micro de Prime Vidéo .

« Léo en fait partie » Nicolas Tagliafico comprend les critiques envers Messi