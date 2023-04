Mercato - PSG : Un gros mensonge de Messi révélé au grand jour ?

Thomas Bourseau

Ayant signé libre de tout contrat à l’été 2021 au PSG, Lionel Messi quittait son club de cœur qu’est le FC Barcelone. Par la même occasion, La Pulga brisait une promesse vieille de 10 ans. Explications.

Lionel Messi est arrivé en Catalogne à l’âge de 13 ans en 2000. Dès lors, la machine était lancée et seulement quatre années plus tard, il effectuait ses premiers pas avec l’équipe première. Depuis, Messi est devenu une légende vivante du Barça , qu’il a dû quitter à contrecoeur à l’été 2021, moment où il fut agent libre, pour rejoindre le PSG.

Messi est parti en pleurs du Barça, un an après avoir fait le forcing pour plier bagage

En effet, en raison de la situation financière du FC Barcelone qui était encore plus critique que l’actuelle, le club culé n’a pas eu d’autre choix que de laisser filer le septuple Ballon d’or. Pour rappel, un an plus tôt, Lionel Messi faisait le forcing pour quitter le Barça , un club dans lequel il ne s’identifiait plus au vu de la tournure prise par le projet sportif de l’ancienne administration présidée par Josep Maria Bartomeu.

«Je n'irai jamais au Real Madrid ni dans aucune autre équipe»