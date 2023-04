Il est la priorité du PSG, une annonce surprise tombe

Thomas Bourseau

Le PSG préparerait un mercato de folie dans plusieurs compartiments du jeu, et notamment le secteur offensif. Harry Kane en serait la priorité selon Le Parisien, mais se frotterait à Manchester United. L’entraîneur des Red Devils a lancé les hostilités.

Le mercato estival approche à grands pas et il semblerait que les plans du PSG sont de plus en plus limpides. Le Paris Saint-Germain prévoirait de se servir du marché des transferts afin de mettre la main sur un attaquant de pointe de renom. Les profils de Victor Osimhen, de Randal Kolo Muani, mais aussi de Romelu Lukaku et d’Harry Kane seraient pris en considération au PSG.

Le Parisien l’annonce, Kane est la priorité du PSG en attaque

D’après Le Parisien , Harry Kane serait même la priorité offensive du Paris Saint-Germain pour le mercato estival. Pour autant, Manchester United et Chelsea pourraient compromettre les plans du PSG concernant le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham où son contrat prendra fin en juin 2024.

