Grosse mise au point pour l'avenir de ce crack du PSG

Thibault Morlain

Alors qu'Ayman Kari est actuellement prêté par le PSG à Lorient, sa situation en Bretagne suscite forcément des questions quant à son avenir. Le milieu de terrain ne joue pas du tout avec les Merlus. Restera-t-il alors à Lorient la saison prochaine ? L'agent de Kari a fait le point, annonçant une grosse discussion à venir.

Parti à Lorient au mercato hivernal dans l'espoir de se développer et avoir du temps, Ayman Kari a quelque peu déchanter. Prêté par le PSG, le milieu de terrain n'a pour le moment jamais joué avec les Merlus. De quoi poser question concernant son avenir. Alors que Kari a la possibilité de rester à Lorient, il va falloir mettre les choses au point.

PSG : La femme de Zidane donne son feu vert https://t.co/jjpvjnxzZp pic.twitter.com/9568cssHYO — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

« Cet été, ça sera à lui de voir s'il reste ou pas »

Dans un podcast pour L'Equipe , l'agent d'Ayman Kari s'est confié sur l'avenir de l'actuel joueur prêté par le PSG à Lorient. Il a alors expliqué : « On a fait le choix de Lorient. On est sur un prêt renouvelable, cet été, ça sera à lui de voir s'il reste ou pas. C'est une réflexion qu'on peut avoir. A la fin de l'année, on va tous s'asseoir et discuter sincèrement ».

« S'inscrire dans un projet à l'étape 0 »