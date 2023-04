Mercato : Une pépite quitte le PSG, c'est la désillusion

Thibault Morlain

A défaut d'avoir du temps de jeu au PSG, Ayman Kari a tenté d'aller en chercher à Lorient. Lors du mercato hivernal, le jeune milieu de terrain est parti en Bretagne dans le cadre d'un prêt. Mais voilà que la situation est toujours la même : Kari ne joue pas. De quoi quelque peu faire déchanter le joueur de 18 ans et son agent.

Parmi les joueurs qui ont quitté le PSG en janvier dernier, on retrouve notamment Ayman Kari. Présenté comme l'un des espoirs parisiens les plus prometteurs, il a été prêté à Lorient dans l'espoir d'avoir enfin du temps de jeu en Ligue 1. Résultat ? 0 minute au compteur pour Kari depuis son arrivée en Bretagne.

« On est déçu »

Dans un podcast pour L'Equipe , l'agent d'Ayman Kari a fait un premier bilan du prêt du joueur du PSG à Lorient. Et pour le moment, la déception est au rendez-vous : « Oui, on est déçu. On peut s'acclimater tout en ayant 10,15,20 minutes par match. C'est ce qu'on espérait, pour être franc. Malheureusement, ça n'a pas encore été le cas. 12 matchs après son arrivée, il n'a pas encore eu de minutes ».

« On ne regrette pas le choix »