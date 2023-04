C'est annoncé, le PSG prépare une révolution historique

La rédaction

La phrase fétiche du PSG, placardé sur le toit du Parc des Princes, « Rêvons plus grand » est en train de prendre du plomb dans l'aile. Devant l'inflexibilité de la mairie de Paris à vendre le stade au propriétaire qatari, ses dirigeants doivent désormais trouver autre chose. Trois possibilités s'offrent à eux : rester au Parc et le rénover tout de même, construire un nouveau stade mais à l'extérieur de Paris ou racheter le Stade de France. Cette dernière possibilité prend de plus en plus d'ampleur.

Face à des revenus de billetterie leader en Europe (132M€), le Paris Saint-Germain souhaite logiquement agrandir son stade, qui ne comporte que 47.000 places. Mais pour ça, il lui faut réaliser des travaux de très grande envergure, estimés à au moins 500M€ pour que le Parc des Princes puisse accueillir 60.000 personnes. Un coût que le PSG ne pourrait débourser qu'en cas de rachat, chose que la mairie de Paris ne souhaite pas. D'autres solutions s'offrent à Nasser al-Khelaïfi et les propriétaires du Qatar : acheter le Stade de France.

Le PSG va déposer une candidature pour racheter le Stade de France

L'enceinte dionysienne, construite pour accueillir la Coupe du monde 1998 en France n'a jamais été autant au centre des rumeurs concernant un rachat. L'Etat français laisse la possibilité aux candidats de se positionner sur deux formes. Soit une concession d'exploitation, comme l'actuelle, soit une concession avec charge, autrement dit, une vente. Le Stade de France est estimé à 647M€ bien qu'il ne devrait pas se vendre à ce prix.

Verdict ce jeudi