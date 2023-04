Un ancien de l'OM révèle l'incroyable service rendu à Messi et Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Ces dernières années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé la planète football. Une domination retranscrite lors de la cérémonie du Ballon d'Or puisqu'à eux deux, ils ont remporté par moins de 12 Ballon d'Or. Mais est-ce vraiment grâce à leur talent ? Mario Balotelli a une autre version concernant les sacres de Messi et CR7.

5 Ballon d'Or pour Cristiano Ronaldo, 7 Ballon d'Or et peut-être un huitième dans quelques mois pour Lionel Messi... La domination des deux ovnis du football est implacable. Seuls Karim Benzema et Luka Modric ont réussi à s'intercaler et lever le prestigieux trophée dernièrement.

« Je ne m'exprimais qu'à 20% de mon potentiel »

Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont mérité leurs Ballon d'Or, Mario Balotelli estime qu'il en a fait cadeau à l'Argentin et au Portugais. En effet, dans une interview pour Muschio Selvaggio , l'ancien de l'OM a expliqué : « Mon agent Mino Raiola, qui me manque beaucoup, avait l'habitude de dire que Messi et Ronaldo gagnaient le Ballon d'Or chaque année parce que je ne m'exprimais qu'à 20% de mon potentiel. Et il avait raison ».

« J'aurais certainement pu faire plus »