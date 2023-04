Scandale raciste : Attaqué en justice, Riolo répond à Galtier

Thibault Morlain

Avec Romain Molina, Daniel Riolo a été l'autre journaliste à dévoiler le mail envoyé par Julien Fournier à INEOS qui relate les propos racistes qui auraient été tenus par Christophe Galtier lors de son passage à Nice. L'entraîneur du PSG a alors décidé de contre-attaquer en déposant plainte. Trainé en justice, Riolo a apporté une nouvelle réponse.

Cela fait maintenant plusieurs jours que le scandale Christophe Galtier secoue le football français. Tout est parti de la divulgation d'un mail de Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice, racontant des échanges avec Christophe Galtier et son fils adoptifs au cours desquels des propos racistes auraient été tenus. L'entraîneur du PSG se retrouve par conséquent dans une tempête énorme, mais il n'est clairement pas resté les bras croisés. En effet, Galtier s'est défendu, niant publiquement ce qui lui est reproché. De plus, une plainte a été déposée contre Julien Fournier, Romain Molina ainsi que Daniel Riolo.

« Maintenant, place aux enquêtes et à la justice »

Avocat de Christophe Galtier, Me Olivier Martin avait dernièrement confirmé le dépôt de plainte. « Nous souhaitons faire cesser une situation inacceptable pour Christophe Galtier. Maintenant, place aux enquêtes et à la justice pour que puisse s'arrêter cette polémique. Christophe Galtier est à disposition de la justice pour répondre à toutes les questions », avait-il notamment expliqué.

« Je n'ai pas compris que Galtier pense immédiatement que c'est une mise en accusation »