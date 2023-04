PSG : Scandale, avenir… Le message fort de Galtier

La rédaction

Le PSG s’est imposé face à la lanterne rouge Angers ce vendredi (1-2). Sans convaincre, l’équipe de Christophe Galtier se dirige progressivement vers le titre de champion de France. Mais l’entraîneur parisien connaît une première saison très compliquée à la tête du club parisien, entre résultats européens décevants, polémiques extra-sportives, ou encore certaines difficultés dans le jeu. L’occasion l’ancien coach de Nice de faire un point sur la situation actuelle.

« Nous travaillons depuis des semaines et la semaine dernière aussi. Et est-ce que j'ai la certitude d'être entraîneur du PSG la saison prochaine ? Je me projette pour être l'entraîneur du PSG la saison prochaine » . Voilà ce que déclarait en conférence de presse Christophe Galtier avant la rencontre face à Angers ce vendredi. Comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 20 avril, l’entraîneur français va à moins d’une catastrophe, rester à la tête de l’équipe première du PSG la saison prochaine, et ce, malgré une première saison clairement décevante.

« Je ne suis pas focalisé sur ma propre personne » déclare Galtier

Interrogé à propos de l’importance de la victoire poussive face à Angers ce vendredi, Christophe Galtier a fait le point sur sa situation personnelle : « Ce type de victoire fait-il du bien dans le contexte actuel ? Je ne suis pas focalisé sur ma propre personne. Je suis concentré sur l’équipe, l’importance de gagner des matches et d’aller chercher ce onzième titre » , affirme le coach du PSG au micro de Prime Vidéo .

Galtier concentré sur l’aspect sportif de sa fonction