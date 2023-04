C’est confirmé, Mbappé a un projet fou

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé a soif de records. Cette saison, il en a fait tomber plusieurs, mais l'attaquant du PSG n'est pas rassasié. Il veut écrire l'histoire de son pays, dans son pays, lui qui reste sur une finale de Mondial perdue. La prochaine occasion de le faire sera en 2024 avec les JO de Paris, et Mbappé compte bien y participer.

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé est une légende du sport français. L'attaquant parisien a déjà soulevé une Coupe du monde avec les Bleus et reste sur un échec en finale après avoir marqué un triplé retentissant. En club, Mbappé a également fait le travail puisqu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Pour continuer de forger sa légende, il souhaite s'attaquer à un défi rarement relevé par ses pairs : les JO. En 2024, Paris les accueillera et le Bondynois ne veut pas rater l'événement, bien qu'il conçoit que cela risque de poser problème avec le calendrier.

«J'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques»

Sur le plateau de Tout le Sport la semaine passée, Kylian Mbappé a réitéré son désir de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. « J'espère y être. Tout le monde sait que j'ai toujours rêvé de jouer les Jeux Olympiques, après cela ne dépend pas de moi, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte et il faudra tous les étudier. Je ne forcerai pas pour les faire parce que si les gens ne veulent pas que je les fasse, ça veut dire qu'il ne faudra pas que je les fasse », a souligné Kylian Mbappé. Bien entendu, la question du calendrier est l'obstacle majeur qui se dresse sur sa route olympique. En 2024, Mbappé ne sera peut-être plus un joueur du PSG. Quoiqu'il en soit, il reconnait que sa participation aux JO sera compromise, notamment parce qu'il disputera l'Euro quelques semaines plus tôt.

«Il faut discuter»