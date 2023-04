PSG : Encore une demande de transfert improbable pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Incontournable, Kylian Mbappé est devenu une star tant sur le terrain qu’en dehors. De quoi lui valoir bien des fans venant de tout horizon que ce soit d’autres sports que dans d’autres métiers. Depuis le début de sa carrière, Mbappé est convoité et beaucoup ont essayé de le rallier à leur club de cœur. D’Usain Bolt à Spider-Man en passant par Rafael Nadal.

Kylian Mbappé est une pépite courtisée depuis son plus jeune âge. Dès son éclosion à l’AS Monaco, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Manchester City et le PSG ont tous songés à le recruter à l’été 2017. Finalement, c’est le PSG qui a raflé la mise, mais depuis, Mbappé a reçu un bon nombre d’appels du pied et parfois quelque peu insolite. C’est notamment le cas d’Usain Bolt qui a interpellé Kylian Mbappé ces dernières heures pour un transfert en Angleterre.

Usain Bolt fait une requête à Kylian Mbappé : rejoindre Manchester United

Au cours d’un entretien accordé à L’Equipe , la légende jamaïcaine de l’athlétisme, fervent supporter de Manchester United, a avoué en pincer pour Kylian Mbappé. D’ailleurs, Bolt conseille un transfert chez les Red Devils au numéro 7 du PSG. « Je prendrais Mbappé pour me renforcer ? Immédiatement ! ça nous permettrait de passer en 4-3-3, ce que je pense souhaitable. (…) Après, Mbappé n'est pas Erling Haaland, dont le jeu a pu s'adapter rapidement à la Premier League (à Manchester City). Il lui faudrait peut-être plus de temps. Il serait très attendu et très serré par les défenseurs, il aurait moins d'espace. Mais c'est un tel joueur ! ». Avant Usain Bolt, ils ont été beaucoup à tenter leur chance de convaincre Mbappé de rejoindre leur club de coeur.

Neymar attaqué par Mbappé ? Une autre du PSG était visée https://t.co/AmUHrNEvAu pic.twitter.com/PeiGqQqcoL — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Emmanuel Macron a incité Mbappé à trahir le PSG pour l’OM

A commencer par le président de la République en personne. Au cours d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de McFly et Carlito concernant un concours d’anecdotes en 2021, Emmanuel Macron affirmait que Kylian Mbappé allait quitter le PSG non pas pour le Real Madrid, mais pour l’OM. « Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l'Olympique de Marseille. ». Une déclaration qui a choqué les deux YouTubeurs, mais le président de la République est allé plus loin en allant jusqu’à appeler l’attaquant du PSG. « Bonjour, Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil ! Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. ». Mort de rire, Mbappé déclara : « Impossible ! Impossible d'aller à Marseille. C'est pas dans notre ADN ça. » .

Spider-Man a demandé à Mbappé de signer à Tottenham

Après un sprinteur et un homme politique, une star du cinéma s’en est également mêlée. Pour la promotion de Spider-Man : No Way Home en novembre 2021, Tom Holland s’était rendu à la cérémonie du Ballon d’or au Théâtre du Châtelet où il avait croisé Kylian Mbappé. L’acteur donnant ses traits à Spider-Man avait demandé à Mbappé s’il pouvait signer à Tottenham, club de coeur de la personnalité anglaise. Ce à quoi l’attaquant du PSG avait répondu : « Impossible, impossible » en riant. Pour LADBible , Tom Holland avait dévoilé le contenu de l’échange. « On est allé à la cérémonie du Ballon d'Or l'autre jour et on a rencontré Messi, c'était fou. Nous avons rencontré Mbappé, j'ai en fait demandé à Mbappé 'hey, ravi de te rencontrer', et il était vraiment amical. Et j'ai dit 'mon pote, tu dois venir à Tottenham', et il a éclaté de rire ».

Supporter historique du Real Madrid, Nadal l’attend à la Casa Blanca

Depuis des années, Rafael Nadal ne cache pas son amour pour le Real Madrid et a même été photographié par le passé dans le vestiaire du club merengue. La Majorquin a le sang merengue qui bouilonne en lui et aurait aimé que Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat au PSG au printemps 2022. Pour AS en décembre dernier, Nadal s’est lâché . « Je n’ai rien à lui pardonner et comme supporter du Real Madrid, s’il peut venir, qu’il vienne demain. Au final, dans le sport, des choses arrivent et je suppose que ce jeune garçon a été submergé par une énorme pression de tous les côtés… Je pense qu’il voulait venir au Real Madrid, mais à cause de nombreux facteurs, tout s’est compliqué. J’espère pouvoir le voir au Real Madrid à l’avenir. J’aurais aimé que Kylian soit là cette saison, mais c’est comme ça ».

Milanais dans le cœur, Soolking propose un deal fou à Kylian Mbappé

Après l’acteur Tom Holland, c’est l’artiste Soolking qui s’est fait un nom dans le rap qui a glissé un énorme appel du pied à Kylian Mbappé pour qu’il accepte d’arborer la tunique rossonero du Milan AC. C’est en effet le message qu’il a fait passer à RMC Sport en juillet 2022. « Mbappé, si tu décides de venir un jour au Milan AC, sache que je t’inviterai à tous mes shows et toutes mes tournées, gratuitement. Tu ne payes pas, tu ramènes toute ta famille, c’est pour moi. Je régale. Et je prendrai une loge au stade. On est ensemble. Viens, n’aie pas peur ».

L’improbable tentative pour… l’ASSE ?