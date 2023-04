Affaire Galtier : Il sort du silence et fait une annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu, Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, a enfin pris la parole concernant l'affaire Galtier. Le dirigeant des Aiglons, déjà en poste au moment des faits, confirme l'existence du mail envoyé par Julien Fournier à INEOS, mais assure ne pas l'avoir lu.

Depuis quelques jours, l'affaire Galtier affole le football français. Et pour cause, un mail envoyé par Julien Fournier à INEOS durant l'été 2021 a été révélé. L'ancien directeur du football de l'OGC Nice accuse Christophe Galtier d'avoir tenu des propos racistes. L'entraîneur du PSG dément catégoriquement et a lancé une procédure juridique. En attendant, le silence de Jean-Pierre Rivère était pesant. Finalement, le président de l'OGC Nice a pris la parole ce jeudi.

EXCLU - PSG : Galtier maintenu, ça se précise https://t.co/6Urgc1Pv85 pic.twitter.com/4qnkavhdq8 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

«Qu'il y ait un mail c'est sûr»

« Qu'il y ait un mail c'est sûr. Julien Fournier m'avait dit à l'époque : "Je fais un courrier à INEOS." Je lui ai demandé s'il pouvait me dire ce qu'il y avait dedans. Il m'a répondu : "Je ne souhaite pas te le dire" », lance-t-il au micro de Canal+ avant d'en rajouter une couche.

«Un mail que je n'ai toujours pas lu»