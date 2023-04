Galtier accusé de racisme, il a tout déballé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'enquête se poursuit après la diffusion d'un mail rédigé par Julien Fournier, mettant en cause Christophe Galtier. Président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a été interrogé par les inspecteurs sur les accusations de racisme dont fait objet l'ancien entraîneur du club azuréen. Avant la rencontre face à Bâle ce jeudi soir, le responsable a réagi à cette affaire, mais s'est contenté du minimum.

Christophe Galtier est dans la tempête depuis que le journaliste Romain Molina a diffusé un mail rédigé par Julien Fournier, son ancien dirigeant, l'accusant d'avoir tenu des propos racistes lors de son passage à l'OGC Nice. Des faits contestés par l'actuel entraîneur du PSG, qui a décidé de saisir la justice. En attendant, l'enquête se poursuit. Président du club azuréen, Jean-Pierre Rivère a été entendu et a livré sa version des faits aux enquêteurs. Dans un entretien accordé à L'Equipe et Nice-Matin, le responsable est revenu sur la relation entre Galtier et Fournier.

EXCLU - PSG : Galtier maintenu, ça se précise https://t.co/6Urgc1Pv85 pic.twitter.com/4qnkavhdq8 — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« Il y a des tensions qui se créent dans tous les clubs »

« On a effectué une saison complète avec Christophe Galtier et Julien Fournier. Ces deux personnes se voyaient tous les jours ou presque. Je venais de temps en temps. Je ne peux pas vous dire le nombre exact de réunions où j'étais présent. Une saison, c'est long. Lorsqu'elle ne se passe pas aussi bien qu'on le souhaite, et notamment lors de la phase retour, il y a des tensions qui se créent dans tous les clubs » a simplement confié Rivère, qui a refusé d'en dire plus.

Rivère ne souhaite pas en dire trop

« Si j’ai assisté à des échanges houleux entre Fournier et Galtier ? Je ne souhaite pas répondre à ces questions. J'ai réservé mes réponses dans le cadre de l'enquête. Je me répète, je souhaite que tout le club puisse le faire, avec la même liberté que la mienne, lors de mon audition » a-t-il déclaré.

« Ce mail, je ne l'ai pas vu »