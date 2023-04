Au coeur du scandale Galtier, il lâche une annonce surprenante

Pierrick Levallet

Accusé de racisme ces derniers jours, Christophe Galtier est au coeur d'un véritable scandale. Didier Digard serait d'ailleurs concerné par cette polémique, puisque l'actuel entraîneur parisien aurait tenu des propos désobligeants à son encontre lorsqu'il officiait encore à l'OGC Nice. Mais en attente du verdict dans cette affaire, le technicien de 36 ans semble être passé à autre chose.

Depuis quelques jours maintenant, Christophe Galtier est tourmenté par une affaire hallucinante. En effet, l’entraîneur du PSG est accusé de racisme après qu’un mail de Julien Fournier, ex-directeur sportif de l’OGC Nice, ait été rendu public. Dans ce dernier, on peut y lire des commentaires choquants que Christophe Galtier aurait tenus au sujet de son effectif lorsqu’il officiait sur la Côte d’Azur la saison passée.

PSG : Galtier accusé, une réponse tombe https://t.co/TB8V6l7oGD pic.twitter.com/of32gKAGDr — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Didier Digard, victime de Christophe Galtier ?

Nice Matin a d’ailleurs révélé que Didier Digard serait également concerné par cette affaire, mais en tant que victime. L’actuel entraîneur de l’OGC Nice ne porterait pas vraiment Christophe Galtier dans son coeur après que ce dernier ait tenu des propos blessants et déplacés à son encontre, notamment au sujet de sa barbe et de sa confession musulmane.

«Ce n'est plus un sujet de discussion entre nous»