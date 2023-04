PSG - Galtier : En plein scandale, de nouvelles accusations tombent

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un mail envoyé à Ineos en fin de saison dernière, l’ancien directeur sportif de l’OGC Nice Julien Fournier a porté de lourdes accusations de racisme envers Christophe Galtier. Une enquête préliminaire a depuis été ouverte du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion, et de nouvelles découvertes auraient été faites.

Accusé d’avoir tenu des propos racistes durant son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier conteste fermement, avec la volonté de déposer trois plaintes, pour diffamation, mise en danger et une troisième contre X pour harcèlement et menaces de mort. Une enquête préliminaire a été ouverte suite aux révélations sur les propos racistes et islamophobes qu’aurait tenus l’entraîneur du PSG à en croire un mail envoyé il y a plusieurs mois par l’ex-directeur sportif du Gym Julien Fournier, divulgué la semaine dernière. Depuis, le siège de l'OGC Nice a notamment été perquisitionné, et les premières découvertes sont connues.

L’enquête se poursuit

Alors que plusieurs dirigeants de l’OGC Nice auraient été entendus par la police, dont le président Jean-Pierre Rivère, des documents relatifs à l’arrivée et au départ de Christophe Galtier, ainsi qu'à certains transferts réalisés à l’époque ont été saisis, tandis que des boîtes mail ont quant à elles été explorées. Aucun enregistrement audio incriminant Christophe Galtier ou John Valovic-Galtier, son beau-fils et conseiller également visé par les accusations de Julien Fournier, n’existerait dans ce dossier, mais certains messages WhatsApp seraient connus, dont un dans lequel l’actuel entraîneur du PSG regretterait la « tenue traditionnelle » de Jean-Clair Todibo.

Galtier aurait fait des remarques sur Digard et Rosario