Traîné en justice, Riolo répond à l’entraîneur du PSG

Accusé de racisme par Julien Fournier, son ancien responsable à l'OGC Nice, Christophe Galtier a décidé de contre-attaquer. Afin de défendre sa réputation et son honneur, l'entraîneur du PSG a décidé de saisir la justice et de porter plainte contre son ancien supérieur, mais aussi contre le journaliste Daniel Riolo, qui a été l'un des premiers à diffuser ces accusations. Ce dernier s'est défendu.

Christophe Galtier clame son innocence. Accusé par Julien Fournier de racisme et de discrimination lors de son passage à l'OGC Nice, l'actuel entraîneur du PSG a décidé de porter plainte. Le technicien espère faire condamner l'ancien directeur du football du club azuréen, mais aussi des journalistes : Daniel Riolo et Romain Molina. Ils ont été les premiers à diffuser un mail rédigé par Fournier, mettant en cause Galtier. Invité de l'émission Hors-Jeu ce lundi soir, Riolo est revenu sur cette affaire Galtier et a tenu à se défendre.

« Je ne veux surtout pas que ça se transforme en chasse à l’homme »

« Au début, je le dis. Je ne veux surtout pas que ça se transforme en chasse à l’homme parce que l’on sait que ce genre de dossiers est très sensible, avec les menaces etc. Je dis qu’il faut voir si ça peut permettre d’ouvrir des débats autour de pourquoi on en arrive à genre d’excès là » a confié le chroniqueur de l 'After Foot, qui a tenu à mettre en avant le paradoxe de ses détracteurs.

« On a fait les choses proprement »