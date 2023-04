Formés au PSG, Paris est complètement passé à côté de leur talent…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Beaucoup de joueurs formés par le Paris Saint Germain font actuellement les beaux jours de plusieurs cadors européens de la balle ronde. Pourtant, le club français aurait pu profiter plus de ses poulains mais la politique menée par la direction du PSG a fait que beaucoup, ont préféré quitter pour trouver le bonheur ailleurs.

Quand on est jeune et qu'on voit l'effectif huilé dont dispose le Paris Saint Germain, on essaye souvent de ne pas se faire d'illusion. Le temps de jeu est restreint et les possibilités d'évoluer sont minimes à cause du faible temps de jeu dont pourrait bénéficier les jeunes de la réserve. Pourtant, beaucoup de ces derniers ont quitté le club et se plaisent désormais ailleurs. On peut citer Kingsley Coman, Moussa Diaby, Christopher Nkunku mais aussi le portier des Bleus Mike Maignan.

Kingsley Coman ou l'opportunité loupée

Jeune pépite, Kingsley Coman fait son apparition lors de la saison 2013-2014 avec le Paris Saint Germain. Âgé de seulement 18 ans, il ne dispute que 4 matchs officiels avec le club, il sera ensuite transféré vers la Juventus mais ne passera qu'une saison. Repéré par le Bayern Munich, le joueur va signer en 2015 en Bundesliga, là où il écrit toujours l'histoire avec le Bayern Munich. 285 matchs joués pour 53 buts, il est l'un des attaquants vedette de l'équipe. Ses performances avec les Bavarois lui ouvrent les portes de l'équipe de France avec une première convocation pour le stage du mois de novembre 2015, des rencontres amicales contre l'Allemagne le 13 novembre et l'Angleterre le 17 novembre.

Mike Maignan, le talent qui a profité aux autres

Son aventure avec le Paris Saint Germain commence en 2009. Il signe son premier contrat professionnel en 2013 et débute son premier match lors d'un tournoi amical de présaison en Autriche en juillet 2009. Après six années passées dans la capitale française et dans le centre de formation du PSG, Mike Maignan s'envole à quelques kilomètres pour rejoindre une autre métropole, Lille. Sa signature à Lille OSC en 2015, est une véritable réussite pour sa carrière professionnelle. Il dispute 180 matchs en six saisons puis il est transféré en 2021 au Milan AC où il devient le gardien numéro 1 des Rossoneri. Mike Maignan est vu comme la relève d'Hugo Lloris, parti en retraite, pour surveiller les cages de l'équipe de France.

Christopher Nkunku, grand espoir

S'il y a bien un joueur qui aurait pu apporter plus pendant cette période au Paris Saint Germain c'est bien Christopher Nkunku. Le joueur du RB Leipzig et futur joueur de Chelsea, a débuté son premier match professionnel en 2015 avec le Paris Saint Germain. Il dispute 78 matchs avec son club formateur pour 11 buts. Il rejoint en 2019 et étale tout son talent, 162 matchs avec le RB Leipzig et 62 pions pour l'instant les statistiques pourraient évoluer. Le joueur, acheté par Chelsea lors du mercato hivernal, rejoindra Londres l'été prochain.

Moussa Diaby pourrait faire son retour

Ayant fait quelques classes au Paris Saint Germain, Moussa Diaby signe son premier contrat professionnel avec le PSG en 2017 à l'âge de 18 ans. Il est ensuite prêté en Italie où il évolue avec le FC Crotone en Série A. Il dispute 3 matchs avec le club puis, il prend la direction de l'Allemagne en 2019 où il signe avec le Bayer Leverkusen un bail de 4 ans. Son contrat arrive à échéance le 30 juin, le joueur ne devrait pas renouveler. Plusieurs rumeurs font état d'un retour au Paris Saint Germain, quoi de beau que de retrouver son club formateur après avoir gagné en expérience ?