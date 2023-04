PSG : Galtier accusé, ce message sur WhatsApp qui pourrait faire mal

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que de lourdes accusations sont portées contre Christophe Galtier, du temps de son passage sur la Côte d’Azur, une enquête préliminaire a été ouverte pour discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion, afin de démêler le vrai du faux. Des perquisitions ont déjà commencé du côté de l’OGC Nice, avec de premières découvertes…

Accusé par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, d’avoir tenu des propos racistes lors de son passage chez les Aiglons , Christophe Galtier se défend. L’entraîneur du PSG conteste fermement les accusations portées contre lui et a notamment porté plainte pour diffamation. « Comme beaucoup d'entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et relayés par certains de manière irresponsable , a réagi Christophe Galtier en conférence de presse. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité. […] Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte . »

Pas d’enregistrements audio ?

Une enquête préliminaire pour « discrimination » a été ouverte, avec de premières perquisitions au siège de l’OGC Nice. Ce mercredi, L’Equipe indique que des documents concernant l’arrivée et le départ de Christophe Galtier, ainsi que certains transferts réalisés durant son passage, ont été saisis par les enquêteurs, tandis que des boîtes mail ont été explorées. Il n’existerait pas d’enregistrements oraux de Christophe Galtier ou de son fils John Valovic-Galtier, qui est également son conseiller et concerné par les accusations portées par Julien Fournier, qui appuieraient les propos de ce dernier.

Galtier viserait Todibo dans un message Whatsapp