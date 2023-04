«Il est passé pour un c**», une star du PSG se fait clasher en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La célébration de Presnel Kimpembe. Après le coup de sifflet final et la victoire de son équipe samedi soir face au RC Lens, le défenseur parisien a repris le célèbre chant « le Chicoté ». Ancien joueur du PSG, Mathieu Bodmer n'a pas caché son malaise devant cette séquence. Le directeur sportif du Havre n'a pas été tendre avec l'international français, actuellement éloigné des terrains.

Le PSG a réalisé une belle opération samedi soir en battant le RC Lens, son dauphin en championnat (3-1). Après la rencontre, Presnel Kimpembe, actuellement éloigné des terrains, est descendu sur la pelouse pour célébrer la victoire avec ses coéquipiers, mais aussi pour chambrer ses adversaires en reprenant le fameux « Chicoté » . Une célébration, qui a agacé certains joueurs lensois à l'instar de Seko Fofana : « Ils nous craignaient, au point de chanter le “Chicoté” à la fin. C'est ce qu'on fait toujours à domicile, mais ils l'avaient eu en travers de la gorge, ça veut dire plein de choses ».

Mercato : Le PSG prépare un gros cadeau à Mbappé https://t.co/HYvc1WsGsF pic.twitter.com/DxW58JmtKU — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Le chambrage de Kimpembe ne passe pas

Au micro de Rothen s'Enflamme, Mathieu Bodmer a, aussi, évoqué son malaise. « Lens, c'est leur façon de célébrer et leur cri de guerre. Le PSG n'a pas de façon de célébrer, la preuve. Que les joueurs gagnent ou perdent, ils rentrent aux vestiaires. Kimpembe veut réveiller les autres mais il est tout seul. Il est passé pour un c** malheureusement pour lui. Il y’a personne qui le su it » a-t-il déclaré sur RMC.

Bodmer clashe Kimpembe