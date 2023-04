Nouvelle polémique au PSG, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Le PSG s'est rajouté une nouvelle polémique après la rencontre face au RC Lens. Presnel Kimpembe est descendu des tribunes pour prendre le micro et entonner un chant que les hommes de Franck Haise ont l'habitude de chanter après chaque victoire. Ce chambrage a été très mal perçu, ce qui a agacé le journaliste Giovanni Castaldi.

Cette fois-ci, le PSG a sans doute mis fin aux débats. Le titre restera au Parc des Princes à moins d'un cataclysme, car le club de la capitale compte désormais neufs points d'avance sur son adversaire du soir, le RC Lens. La joie était telle qu'elle a poussé Presnel Kimpembe, en tribunes à cause de sa blessure, à prendre le micro pour célébrer avec les supporters parisiens. Le défenseur a repris le célèbre chant lensois « on les a chicoté » en guise de chambrage de bonne guerre. Or, cette pique a été très mal reçue. De son côté, Giovanni Castaldi déplore que cela déclenche une nouvelle polémique.

Chambré par le PSG, il hallucine https://t.co/XROUvRh3Ej pic.twitter.com/Czw8Z8tMiZ — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Triste époque»

Sur son compte Twitter , le journaliste Giovanni Castaldi a fait preuve de sa colère suite aux réactions qui ont suivi la célébration de Presnel Kimpembe. « Triste époque. Le football se perd à se prendre trop au sérieux et après ça chouine car les acteurs sont aseptisés. Kimpembe prend la marrée, les réseaux se déchaînent. La meilleure réponse est celle de S. Fofana : "Le PSG nous craignait au point de chanter chicoté" », a-t-il écrit sur le réseau social racheté par Elon Musk.

«Les Parisiens avaient sacrément envie de faire mieux qu’a Bollaert»