Crise au PSG, le boss prend une grande décision

La rédaction

Bien que le PSG semble se diriger vers un 11ème titre de champion de France, la saison des Parisiens n’aura pas été réussie pour autant. Outre le jeu proposé décevant, la campagne de Ligue des Champions du club n’a pas non plus été brillante. Le président Nasser Al-Khelaïfi lui, attend la fin de saison pour s’occuper du cas de Sergio Ramos.

De quoi sera fait l’avenir de Sergio Ramos ? Homme fort de Christophe Galtier cette saison, l’Espagnol contrairement à de nombreux cadres du vestiaire, est loin d’être passé à côté de ses 8èmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. L’ancien du Real Madrid est monté en puissance au cours de la saison, lui dont le contrat expire en juin prochain.

PSG : Double fiasco de dernière minute sur le mercato https://t.co/R6KWaF5nKe pic.twitter.com/7eaaxPSQLx — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Al-Khelaïfi attend le titre de champion avant de prendre une décision pour Ramos

Mais à en croire les informations de Mundo Deportivo , le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ne juge pas la période actuelle comme idéale pour prendre la décision de prolonger ou non Sergio Ramos. Le patron parisien attendra la fin de la saison et un climat calme au club pour se prononcer sur cette question.

Le PSG en eaux troubles

Et pour cause, malgré 2 victoires consécutives face à Nice et Lens, le PSG n’a pas encore acquis le titre. Mais le club est surtout secoué par plusieurs dossiers importants, avec notamment les polémiques concernant son entraîneur Christophe Galtier.