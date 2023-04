Un nouveau malaise éclate au PSG

Amadou Diawara

Fragilisé au PSG, Christophe Galtier préfère faire confiance à ses joueurs d'expérience pour la dernière ligne de droite de la saison. Un choix qui aurait provoqué un certain malaise en interne. En effet, Christophe Galtier entretiendrait des relations « minimalistes » avec Zoumana Camara, le technicien des U19 du PSG.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait être remercié à l'issue de la saison. Alors que le PSG a enchainé les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde, le technicien français risque d'être chassé par sa direction. D'autant qu'il serait impliqué dans un scandale raciste du côté de l'OGC Nice. En effet, le PSG devrait remercier Christophe Galtier s'il a bel et bien tenu les propos discriminatoires cités par Julien Fournier.

Un malaise entre Galtier et Camara

Pour sauver sa peau sportivement et assurer le titre en Ligue 1, Christophe Galtier continue d'aligner ses joueurs d'expérience. En effet, le coach du PSG fait très peu confiance à ses jeunes pousses, ce qui aurait provoqué un malaise en interne.

Galtier pas intéressé par les jeunes ?