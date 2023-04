Le PSG prépare du lourd, la guerre est lancée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de mettre la main sur un nouvel attaquant, le PSG multiplie les pistes pour parvenir à ses fins cet été. Randal Kolo Muani et Victor Osimhen attirent notamment l’attention de Luis Campos, qui n’est pas le seul à lorgner les deux joueurs. Le Bayern Munich est en effet positionné, la piste menant à Harry Kane s’étant refroidie en Bavière.

Après une longue saison marquée par les déceptions sportives et les polémiques, le PSG a sans doute hâte de tourner la page et d’entamer le prochain exercice, avec le plein de recrues. Pour son premier mercato dans la capitale, Luis Campos n’a pas répondu aux attentes et compte se reprendre dans les prochaines semaines. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Portugais est parti pour rester à son poste et travaille sur le recrutement. Parmi ses priorités, l’arrivée d’un renfort majeur en attaque.

Mercato : Le PSG souhaite l'offrir à Mbappé, la réponse tombe https://t.co/wh3iD14xjT pic.twitter.com/V2DWcVfTm6 — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Osimhen et Kolo Muani font partie des pistes

Et les pistes activées par Luis Campos sont nombreuses, ce dernier étant notamment attentif aux prestations de Rafael Leao à l’AC Milan comme vous l’a révélé le10sport.com. Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) suscitent également les convoitises du PSG, mais la concurrence s’annonce féroce.

Le Bayern Munich les vise aussi