Transferts : Un buteur français fait débat au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de renfort offensif pour le prochain mercato estival, le PSG envisage d’attirer du sang neuf en attaque. Et un profil tel que Wissam Ben Yedder, qui performe avec l’AS Monaco, aurait-il sa place dans l’effectif parisien ? Daniel Riolo et Stéphane Guy ont affiché des points de vue divergeant à ce sujet sur RMC Sport.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG cherchera à recruter un buteur lors du prochain mercato estival, et plusieurs pistes sont déjà annoncées dans le viseur de Luis Campos à cet effet comme Victor Osimhen (Naples), Rafael Leao (Milan AC) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Mais un profil déjà présent en Ligue 1, comme celui de Wissam Ben Yedder (32 ans) qui comptabilise actuellement 17 buts en championnat, serait-t-il adéquat pour le PSG ?

« Je le prends à Paris »

Ce débat a en partie animé l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir. Et le journaliste St éphane Guy estime que Ben Yedder aurait parfaitement sa place au PSG et apporterait une véritable plus-value dans l’effectif actuel : « Ben Yedder, c’est le joueur que je prends si je suis Paris. Pas pour être titulaire. À paris il n’est pas titulaire indiscutable, mais si t’as Ben Yedder dans ton effectif, un joueur collectif, un joueur fin », estime Guy. Et les autres observateurs ne sont pas forcément de son avis.

Riolo ne valide pas