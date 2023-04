Il interpelle l’OM pour ce «transfert astronomique»

Arnaud De Kanel

Dans un Vélodrome en fusion qui a bien célébré le 35ème anniversaire des Fanatics, le 36ème des South Winners et le 45ème d'Igor Tudor, l'OM a facilement disposé d'une faible équipe de l'ESTAC. Recrue la plus chère de l'histoire du club, Vitinha a inscrit ses deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Pour autant, il faudra attendre la saison prochaine pour le juger d'après Daniel Riolo.

L'OM est de nouveau dauphin du PSG. Fort de sa victoire tranquille contre l'ESTAC, le club phocéen s'est relancé de la meilleure des manières avant d'entamer le sprint final. Sur cette fin de saison, l'OM pourra compter sur Vitinha. Recruté à prix d'or l'hiver dernier, l'attaquant portugais a débloqué son compteur avec son nouveau club et il pourrait rendre de bons services lors des 7 derniers matchs. Daniel Riolo a d'ailleurs commenté la prestation offensive des hommes d'Igor Tudor.

«On est juste contents d’avoir vu Vitinha mettre ses deux buts»

« Sanchez ? Neutre. Devant, on est juste contents d’avoir vu Vitinha mettre ses deux buts. Le rapport à ce qu’on pensera de lui c’est que c’est un transfert le plus astronomique de l’histoire de l’OM donc on envisage un attaquant capable de mettre 20 buts dans une saison », a lâché le journaliste dans l'After Foot , avant de poursuivre.

Riolo patiente avant de juger Vitinha