Ça chauffe sur le mercato du PSG, le Qatar donne son feu vert

Thomas Bourseau

De par ses performances sur le banc de touche de Bologne, Thiago Motta aurait attiré l’attention de l’Inter ainsi que du PSG dans le cadre de la succession de Christophe Galtier. Chez les hauts dirigeants dur Paris Saint-Germain, son profil y serait validé et pas seulement.

Thiago Motta fait des merveilles à Bologne depuis son arrivée en cours de saison. Au point où le club italien pointe à la 8ème place du classement de Serie A. Afin de redonner de l’élan à son projet sportif, l’Inter en pincerait pour son ancien milieu de terrain, mais des retrouvailles au PSG pourraient également avoir lieu.

Thiago Motta a la cote au PSG

C’est en effet l’information communiquée par Foot Mercato ce lundi. D’après les sources contactées par le média, le profil de Thiago Motta serait étudié en coulisse pour la simple et bonne raison qu’il plairait beaucoup au Paris Saint-Germain et dans les hautes sphères du champion de France.

«Il a le profil, il connaît bien la maison»