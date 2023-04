PSG : Comparé à une légende, Mbappé se fait fustiger

La rédaction

Le PSG a connu une saison décevante. Et alors que Kylian Mbappé avait pris la surprenante décision de poursuivre au sein du club parisien l’été dernier, l’équipe de Christophe Galtier a une fois de plus manqué sa campagne européenne. Pour Daniel Riolo, le numéro 7 parisien représente l’individualisme et la toute-puissance dans le football contemporain.

Kylian Mbappé est une vedette internationale. À seulement 24 ans, le prodige de Bondy représente à la fois le présent et l’avenir du football français, mais aussi du PSG, club où l’attaquant est sous contrat jusqu’en 2025. Malgré les insistances du Real Madrid pour le recruter l’été dernier, Mbappé avait décidé de rester en tant que leader du club parisien. Ses prises de positions récentes contre la campagne vidéo du club concernant le réabonnement au Parc des Princes, aura à elle seule, démontrer à quel point la personnalité de Kylian Mbappé prime sur certaines décisions du PSG.

Mercato : Le PSG prépare une surprise, la guerre est déclarée https://t.co/2XfpgxbaTT pic.twitter.com/Xod9wA2GEF — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

Mbappé ? « L’individualisme poussé à l’extrême » selon Riolo

Présent sur l’émission l’heure des Pros diffusée par CNews , Daniel Riolo en a profité pour dénoncer ce pouvoir que possède Kylian Mbappé. Pour l’éditorialiste, la star du PSG représente parfaitement le côté individuel du football moderne. « Tous les gens qui jouaient avec Platini disaient une chose : quand il partait au combat ou quand il partait au front pour ce genre de contestations, c'était pour tout le monde. C'était distribution pour tout le monde. C'était : « Je viens faire la photo si untel vient » (...) Mbappé c'est pour lui, tout ce qu'il y a autour de lui, c'est pour lui, c'est l'individualisme poussé à l'extrême dans le football » .

Mbappé joueur, différent de Mbappé l'humain affirme Riolo