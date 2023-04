Scandale Galtier : Des joueurs «traumatisés», la terrible révélation

Thibault Morlain

Alors que le scandale Christophe Galtier a éclaté, on attend maintenant d'avoir des témoignages publics pour faire la lumière sur cette affaire. Pour le moment, ces déclarations n'arrivent, mais en off, certains joueurs se confieraient. Et visiblement, à en croire Daniel Riolo, il y aurait quelques traumatismes à gérer suite à cette affaire.

Aujourd'hui entraîneur du PSG, Christophe Galtier est mis en cause dans une terrible affaire remontant à quelques mois lorsqu'il était sur le banc de l'OGC Nice. En effet, un mail de Julien Fournier a été révélé et il accuse notamment Galtier d'avoir tenu des propos racistes. Il lui est également reproché son comportement à l'égard de certains joueurs musulmans pendant le ramadan.

PSG : Galtier est prévenu, son avenir se joue en ce moment https://t.co/TeIVuTdgFP pic.twitter.com/j1svgVEVZW — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Ça parle en off

L'affaire a éclaté, mais pour le moment, c'est parole contre parole entre Julien Fournier et Christophe Galtier, qui s'est défendu en niant ce qui lui est reproché. La justice s'est alors saisie du dossier et les témoignages de joueurs seront forcément très attendus vu que pour le moment, ils ne parlent qu'en off.

« Les joueurs ont parlé »