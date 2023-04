PSG : Galtier lâche un terrible aveu sur son avenir

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée, Christophe Galtier est déjà en instance de départ selon certains médias. Selon nos informations, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain devrait rester en place à moins d’une catastrophe, mais les noms de ses remplaçants fusent, avec notamment Zinédine Zidane ou encore Thiago Motta, qui est un profil très apprécié du côté de Doha.

Qui sera sur le banc du PSG la saison prochaine ? L’échec en ligue des Champions a poussé à remettre tout le projet parisien en question et les départs annoncés sont nombreux, notamment celui de Christophe Galtier. Ce dernier est pourtant arrivé il y a moins d’un an, afin de remplacer Mauricio Pochettino.

Un Champion d’Europe arrive, le PSG a un gros joker https://t.co/mP7yNhOrma pic.twitter.com/xfSbOBTgsy — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Le PSG ne devrait pas changer, à mois que...

Nous avons pu vous révéler sur le10sport.com que contrairement à ce qui peut se dire depuis quelques semaines, Christophe Galtier devrait rester l’entraîneur du PSG. A moins d’une catastrophe, l’ancien du LOSC et de l’OGC Nice devrait poursuivre son travail aux côtés de Luis Campos.

Galtier se sait menacé