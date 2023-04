Son transfert à l'OM a été un déchirement

Amadou Diawara

Alors qu'il brillait du côté de Braga, Vitinha s'est envolé vers Marseille lors du dernier mercato hivernal pour s'engager en faveur de l'OM. Pour rejoindre le club phocéen, l'attaquant portugais de 23 ans a dû quitter sa famille et ses amis. Et comme l'a révélé Vitinha, abandonner ses proches a été un déchirement pour lui.

Très performant sous les couleurs de Braga lors de la première partie de cet exercice 2022-2023, Vitinha a tapé dans l'œil de Pablo Longoria. A tel point que le président de l'OM a cassé sa tirelire pour boucler son transfert à la mi-saison.

Vitinha a signé à l'OM en janvier

Lors du dernier mercato hivernal, Pablo Longoria a déboursé une somme proche de 32M€ pour arracher Vitinha à Braga. Interrogé sur son transfert lors d'un entretien accordé au Canal Football Club , le buteur portugais de 23 ans a fait un terrible aveu, alors qu'il était au bord des larmes. Comme il l'a reconnu lui-même, Vitinha a eu beaucoup de mal à quitter ses proches au mois de janvier.

«Partir loin d’eux, c’est ce qui m’a fait le plus mal»