L'OM envoie un gros message sur le mercato

La rédaction

L’OM a réalisé un grand coup en allant s’imposer sur la pelouse de Lyon ce dimanche. La victoire en fin de match des Marseillais a laissé place à des scènes de joie immense, notamment du côté du coach Igor Tudor. Ce dernier n’a pas caché sa satisfaction à propos de la saison réalisée par le club phocéen, mais a également tenu à souligner le travail de Pablo Longoria sur le mercato.

Lorsque monsieur Brisard a sifflé la fin de rencontre entre Lyon et Marseille ce dimanche (victoire 1-2 de l’OM), Igor Tudor a laissé éclater toute sa joie, lui qui n’a pas l'habitude de se montrer démonstratif. En effet, le technicien croate, arrivé sur le banc de l’OM cet été, s’est rendu devant les supporters ayant effectué le déplacement en leur lançant ses survêtements. Une scène marquante, illustrant la délivrance d’un homme qui connaît une première saison réussie sur le banc marseillais.

Tudor satisfait du mercato de l’OM

Présent en conférence d’après-match après le succès de l'OM, Igor Tudor s’est réjoui du mercato hivernal, au cours duquel sont arrivés Ruslan Malynovskyi, Azzedine Ounahi, ou encore Vitinha. « On a fait un bon mercato et je pense qu'on a une équipe qui fonctionne bien » déclare le Croate.

Igor Tudor apprécie l’énergie présente à Marseille