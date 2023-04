Coup de théâtre pour Messi, le PSG peut souffler

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi s'est envolé vers Barcelone avec sa famille pour y passer quelques jours. Alors que la Pulga était très chargé et accompagné de ses assistants, l'Espagne s'est enflammé. Toutefois, le vétéran argentin de 35 ans n'aurait pas prévu de rencontrer la direction du Barça lors de son séjour en Catalogne.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu à Paris. Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons avec le club rouge et bleu, le vétéran argentin de 35 ans partira librement et gratuitement à l'intersaison s'il ne prolonge pas d'ici-là.

PSG : Messi s’en va, un gros crack pour prendre la suite ? https://t.co/Rl8ZB7eN6d pic.twitter.com/xxifrS91MR — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Lionel Messi est à Barcelone

Conscient de la situation, le PSG a lancé les pourparlers avec le clan Messi pour le prolonger. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Toutefois, la donne aurait totalement changé aujourd'hui. Leo Messi se rapprochant dangereusement d'un départ, alors que le FC Barcelone serait en embuscade pour boucler son transfert pour 0€.

Aucune réunion entre Messi et le Barça