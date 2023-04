Un grand ménage est annoncé au PSG, il veut tout chambouler

La rédaction

Arrivé l'été dernier en provenance du Stade de Reims, l'aventure entre Hugo Ekitike et le Paris Saint-Germain pourrait bien prendre fin dès cet été. Son option d'achat de 36M€ sera levée par le PSG qui devrait ensuite le placé sur le marché des transferts. Une situation qui ne plaît pas au principal concerné et qui aimerait bien inverser la tendance.

Le premier mercato version Luis Campos n'a pas convaincu, la plupart de ses recrues n'ayant pas confirmé les attentes placées en elles. Parmi elles se trouvent Hugo Ekitike. Arrivé au Paris Saint-Germain pour préparer l'avenir, la mayonnaise ne semble pas avoir pris malgré tous les efforts réalisés par l'attaquant français. Déjà, lors de sa saison réussie avec Reims l'an passé, il dégageait une certain sérénité et une confiance en lui qu'il n'a pas perdu malgré tous les moments difficiles passés cette saison avec le PSG.

Ekitike placé sur la liste des transferts...

D'après le journal Le Parisien , le Paris Saint-Germain compte faire un grand ménage cet été. Très peu patient avec ses jeunes, les dirigeants parisiens et Luis Campos auraient donc décidé de placer Hugo Ekitike sur la liste des transferts, alors que son option d'achat viendra d'être levée. Son rendement (trois buts et trois passes décisives en Ligue 1) ne suffisent pas au PSG.

...mais ne compte pas se laisser faire