«Même Neymar n’est pas capable» : le PSG veut un crack pour remplacer Messi

Lors du prochain mercato estival, Lionel Messi devrait quitter le PSG. Rayan Cherki est l’une des pistes du club de la capitale pour lui succéder, un profil qui plaît énormément à Sidney Govou, l’ancien joueur de l’OL. Il estime même que Cherki fait mieux que Neymar dans certains domaines.

Alors que Lionel Messi sera en fin de contrat à l’issue de la saison, le PSG prépare le terrain pour le remplacer. L’international argentin semble bien parti pour quitter le club de la capitale et plusieurs noms ont déjà été évoqués dont Rayan Cherki. Dans le viseur du PSG l’hiver dernier, le milieu offensif de l’OL pourrait de nouveau être courtisé lors du mercato estival. Sidney Govou, qui l’a entraîné avec les équipes de jeunes de Lyon, est totalement fan. Il estime même que le jeune lyonnais est supérieur à Neymar sur sa faculté à jouer des deux pieds.

«Je ne vois pas d'autres joueurs capables de faire ça»

« Mais il est droitier… Ensuite, on ne sait plus car il peut utiliser les deux. Il est capable de mettre la semelle du pied gauche et du pied droit pour l'emmener de façon complètement naturelle. Je ne vois pas d'autres joueurs capables de faire ça, même pas Neymar. Et j'en ai connu des mecs doués, mais deux pieds comme ça… », reconnaît l’ancien international français pour le journal L’Équipe . Govou pense même que Cherki talonne Neymar dans un autre domaine : les dribbles.

Presque aussi bon dribbleur que Neymar