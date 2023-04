Messi, Zidane... Toutes les infos mercato du 23 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Al Hilal va rencontrer le clan Messi

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a alerté Al Hilal. Selon les informations de Rudy Galetti, journaliste italien, la direction du club saoudien aurait programmé un rende-vous avec Jorge Messi, le père et agent du joueur, le 1er mai. L'occasion pour Al Hilal d'avancer ce dossier et d'obtenir le feu vert du clan Messi pour un transfert libre et gratuit.



Le PSG n'a pas oublié Zidane

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, fragilisé au PSG, le Qatar rêverait toujours à recruter Zinedine Zidane. Selon les informations de Mundo Deportivo , les hautes sphères du PSG aurait une nouvelle fois sondé le Ballon d'Or 98 en vue d'une signature à Paris dans un avenir proche.



Le feuilleton Messi relancé par Zidane ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , Zinedine Zidane pourrait avoir une incidence sur l'avenir de Lionel Messi. D'après le média espagnol, les deux hommes entretiendraient une très bonne relation. Ainsi, le PSG compterait sur Zinedine Zidane pour mener son nouveau projet avec Kylian Mbappé et Lionel Messi en têtes de gondole. A suivre...



Cengiz Ünder refuse de quitter l'OM

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OM, Cengiz Ünder ferme totalement la porte à un départ lors du prochain mercato estival : « On parle de vous pour un probable départ cet été. Pourriez vous partir ? J'ai lu ça, mais franchement, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas un sujet. Je suis bien ici, j'ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des Champions et de rester à Marseille. Je suis un élément important de l'équipe, je veux continuer à l'OM. Mon seul objectif pour cet été, c'est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n'est pas envisageable ».



