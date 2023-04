PSG : Départ annoncé pour Messi, il reçoit une réponse improbable

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne devrait plus être un joueur du PSG cet été. Le divorce semble acté entre les deux parties. L'Argentin devrait donc aller voir ailleurs cet été. Le FC Barcelone rêverait notamment de rapatrier le joueur de 35 ans. Cependant, Joan Laporta a préféré botter en touche lorsqu'il a été interrogé sur le sujet.

Auteur de 20 buts et 19 passes décisives en 36 rencontres cette saison, Lionel Messi ne devrait cependant plus être un joueur du PSG au-delà de cet été. À en croire les informations de L’Equipe , le divorce semble acté entre le club de la capitale et l’Argentin, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Où rebondira donc Lionel Messi la saison prochaine ?

Le Barça rêve du retour de Messi

Convoité par l’Arabie Saoudite et la MLS, le champion du monde 2022 est également lié à un retour au FC Barcelone. La formation blaugrana a affiché publiquement son désir de rapatrier La Pulga cet été. Toutefois, la direction du club ne voudrait pas encore se prononcer sur le sujet.

Laporta botte en touche