Une double opération se prépare, le PSG peut tout perdre

Amadou Diawara

Pour étoffer son attaque lors du prochain mercato estival, le PSG aurait identifié les profils d'Hakim Ziyech et de Victor Osimhen. Toutefois, Chelsea et le Napoli prépareraient une double opération entre les deux hommes. Le PSG va donc se retrouver bredouille si les deux clubs parviennent à s'entendre pour le chassé-croisé entre Hakim Ziyech et Victor Osimhen.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG est passé tout près de finaliser le prêt d'Hakim Ziyech, et ce, pour pallier le départ de Pablo Sarabia. Toutefois, l'opération a capoté au tout dernier moment. Malgré tout, le PSG n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Hakim Ziyech, et serait prêt à relancer les négociations avec Chelsea cet été.

Le PSG en pince pour Ziyech et Osimhen

En plus d'Hakim Ziyech, Victor Osimhen serait également dans le collimateur du PSG. En effet, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler le transfert de l'attaquant du Napoli. Toutefois, le conseiller football du PSG pourrait se casser les dents sur ces deux dossiers à cause d'une seule et unique opération.

Un échange entre Ziyech et Osimhen ?