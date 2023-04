PSG : Une offre légendaire va échapper à Messi

La rédaction

Lionel Messi vit sans doute ses derniers matchs sous les couleurs du PSG. L’Argentin, dont le contrat expire en juin prochain, ne devrait pas poursuivre l’aventure en France. Très courtisé en Arabie Saoudite notamment, le septuple Ballon d’Or s’est vu offrir un contrat en or massif. Toutefois, le club saoudien est bloqué par une interdiction de recrutement.

Ces derniers mois, un étonnant quatuor de clubs se sont positionnés pour une possible signature de Lionel Messi. Outre l’Inter Miami et le PSG, le FC Barcelone et surtout Al-Hilal avaient fait part de leur volonté de faire signer un contrat à l’Argentin. Mais d’un point de vue financier, le club saoudien écrase totalement ses rivaux.

Al-Hilal propose 400 M€ annuels à Lionel Messi

The Mirror confirme que l’offre proposée par le club saoudien est bien concrète. Al-Hilal aurait proposé 400M€ annuels à Lionel Messi, qui pourrait ainsi devenir un rival de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Mais pour plusieurs raisons, le joueur du PSG semble davantage se diriger vers un retour au FC Barcelone.

Messi veut rester en Europe