C’est un fiasco au PSG, Mbappé est responsable

Auteur de dix buts et quatre passes décisives l'année dernière avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike avait rejoint en prêt le Paris Saint-Germain pariant sur l'avenir avec lui. L'option d'achat de 36M€ sera automatiquement levée cet été mais l'aventure pourrait ne pas se poursuivre à cause du faible rendement du franco-camerounais. Et Kylian Mbappé aurait joué un rôle malgré lui dans la venue de Hugo Ekitike.

La première saison de Hugo Ekitike dans un club aussi grand que celui du Paris Saint-Germain ne s'est pas vraiment passée comme prévue. Il faut dire que devant, la concurrence est féroce avec le trio Messi-Neymar-Mbappé qui faisait des merveilles en début de saison. Lors de la période de moins bien de ce trio, Ekitike s'était un peu montré, enchaînant les bonnes performances et les buts (trois buts marqués et trois passes décisives délivrées en sept matchs). Mais depuis le 1er février, il n'a plus été décisif et enchaîne les matchs sur le banc.

Ekitike ne se voyait pas aussi vite dans un grand club

Le plan de carrière de Hugo Ekitike semblait pourtant être clair après son explosion à Reims la saison dernière. L'un des proches de son transfert au PSG l'avoue dans les colonnes du Parisien : « Il n’imaginait peut-être pas un départ aussi rapide dans un club de cette dimension, mais davantage dans un club un peu moins huppé. »

Mbappé a convaincu Ekitike de rejoindre le PSG