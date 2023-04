PSG : Une bombe est lâchée pour Messi, la raison dévoilée

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a remporté sans forcer le match face à lanterne rouge, Angers (2-1) vendredi soir, confortant sa place de leader. L'équipe parisienne file vers le titre et Christophe Galtier a accordé trois jours de repos à ses hommes. L'occasion pour Lionel Messi et sa famille de revenir à Barcelone, alimentant encore un peu plus les rumeurs sur un retour de la Pulga dans son club de cœur.

Lionel Messi quittera probablement le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, le 30 juin prochain. Une prolongation de contrat est déjà sur la table et lui a été proposée mais il n'y a pour l'instant pas donné suite. Le FC Barcelone s'active et assume vouloir faire revenir l'idole du Camp Nou, qui n'arrête pas de scander son nom lors de chaque 10ème minute de jeu. Ce dimanche, face à l'Atlético de Madrid, ce fut encore le cas. Et cette scansion est peut être arrivée aux oreilles de Léo Messi, présent à Barcelone depuis samedi.

Messi à Barcelone : la bombe est lancée

Lorsque Lionel Messi a atterri à l'aéroport de Barcelone, les rumeurs sont reparties. Selon le journaliste espagnol Gerard Romero, il faut suivre attentivement ce séjour de l'Argentin dans la capitale catalane. Son nom se fait de plus en plus insistant au point de voir certains médias affirmer qu'un contrat de deux ans est déjà sur la table et va lui être proposé dans le prochain jour. Ce séjour semble donc tomber à pic mais...

PSG : Messi va faire des victimes sur le mercato https://t.co/RQhBAmcNAg pic.twitter.com/DHBrdzEPUW — le10sport (@le10sport) April 23, 2023

La famille Messi juste à Barcelone pour prendre du bon temps