Il plante le PSG pour l’OM, il exulte

Ancien international français, Jean-Philippe Durand est resté très attaché à l'OM, club dont il a porté le maillot de 1991 à 1997. Pourtant, le milieu de terrain aurait pu rejoindre l'ennemi de toujours, le PSG. Arrivé à Paris en 1991, le groupe Canal + avait tenté de le recruter, avant que Bernard Tapie n'intervienne.

Formé à l'OL, Jean-Philippe Durand reste associé à l'OM. Le milieu de terrain avait rejoint le club marseillais en 1991 et avait décidé de raccrocher les crampons au sein de la cité phocéenne en 1997. Pourtant, l'ancien international français n'était pas parti pour signer avec l'OM. Dans un entretien à L'Equipe , Durand a évoqué des discussions avec Michel Denisot, alors nouveau président du PSG.

Les vérités de Durand sur son transfert avorté au PSG

« Quand Bordeaux est relégué administrativement (en 1991), je casse mon contrat et je me retrouve libre. C'est l'année où Canal + reprend le PSG. Le club me contacte. J'ai un entretien avec Artur Jorge qui me veut dans l'équipe. Je suis super content, je dis oui sur le principe. J'ai un rendez-vous avec Michel Denisot, on discute et on se met d'accord sur un contrat de trois ans. Mais comme Bordeaux ne m'avait pas payé pendant six mois, je demande à Denisot une avance sur salaire pour pouvoir payer mes impôts en septembre. Il refuse » a confié Durand ce samedi.

« Je le remercie de ne pas m'avoir fait signer au PSG pour pouvoir aller à Marseille »