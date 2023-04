Annoncé comme le successeur de Galtier, il peut tourner le dos au PSG

Après seulement une saison au PSG, Christophe Galtier sait que son avenir pose question. Les résultats ne plaident pas en sa faveur et plusieurs entraîneurs ont été évoqués pour prendre la relève. Julian Nagelsmann fait partie de la short-liste mais le coach allemand, aussi suivi par Tottenham, serait tenté par le challenge anglais.

La première saison de Christophe Galtier au PSG est loin d’être simple. Malgré des débuts prometteurs, le technicien français est vite rentré dans le rang et depuis la fin de la Coupe du monde, la saison parisienne a tourné au fiasco. Huit défaites en 2023, une élimination précoce en Ligue des Champions et en Coupe de France, il n’y aura que le titre de champion pour sauver la saison du PSG.

Plusieurs noms ont été cités pour prendre la succession de Christophe Galtier qui est forcément en danger. Julian Nagelsmann, récemment licencié par le Bayern Munich, faisait partie des candidats. Mais le technicien allemand est aussi dans le viseur de Tottenham et il ne serait pas insensible à l’intérêt du club anglais selon les informations de The Independent .

Pochettino has discussed timeframe of summer takeover and potential transfers, as talks have reached a later stage than remaining Chelsea candidates so farNagelsmann open to Spurshttps://t.co/TiCF2is58C