«Je suis président», il lâche une incroyable révélation sur le PSG

En 1991, le groupe Canal débarquait au PSG. Une ère, qui prendra fin en 2006. Journaliste au sein de la chaîne cryptée, Michel Denisot était nommé président du club parisien. Une promotion à laquelle il ne s'attendait pas. Agé de 78 ans, l'ancien homme fort de la formation est revenue sur sa nomination et son arrivée au PSG.

Avant l'ère QSI démarrée en 2011, le PSG était sous le contrôle du groupe Canal + . Entre 1991 et 2006, la chaîne cryptée dirigeait le club, avec à sa tête Michel Denisot. Bien loin des plateaux TV dont il est coutumier, le journaliste a tenté de se démarquer et de s'acclimater à un monde qu'il ne connaissait pas. Invité d' Europe 1 ce lundi soir, Denisot est revenu sur sa nomination au PSG et sur son parcours dans la capitale.

La folle anecdote de Michel Denisot

« En 1991, Canal reprend le PSG. Je ne suis pas du tout dans le deal. Et à un moment, je suis convié à une réunion pour connaître celui qui va diriger le club. Le patron de Canal fait le tour et il arrive à moi. J’étais président de Châteauroux en deuxième division et il me dit : « Michel ça serait bien que ce soit vous » Je lui demande si je peux réfléchir et il me répond : « a votre place j’accepterais». Du coup, je suis rentré le soir et j’ai dis à ma femme que j’étais président du PSG » a déclaré le journaliste, qui n'a pas hésité à s'entourer de personnages de marque comme Michel Platini.

« Je me suis rendu compte très vite que je ne savais pas diriger »